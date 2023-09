Vigneti danneggiati dal maltempo, la Cantina di Solopaca ai soci: «Consegnate le uve»

Il maltempo che sta colpendo in queste ore la Provincia di Benevento con grandinate e nubifragi sta provocando gravi danni alle aziende agricole. A rischio ci sono le produzioni ed in particolare quelle del settore vitivinicolo con le uve già pronte per la vendemmia e così la priorità, in questo momento, è limitare il più possibile i danni in un'annata già difficile.

La Cantina di Solopaca, attraverso il suo presidente Carmine Coletta, si è rivolta ai soci chiedendo di consegnare le uve, anche nella giornata di domenica. «Tutti coloro che hanno avuto danni da grandine - il messaggio per i soci -, a partire da domani (domenica) possono consegnare il quantitativo e le varietà che vogliono, anche aglianico, ovviamente compatibilmente con la praticabilità del terreno».

«E' assolutamente importante che le uve, anche se hanno avuto danno parziale al chicco, arrivino quanto prima possibile in cantina per essere ammostate.

Quest’anno - spiega il presidente Coletta - sembra che la natura abbia deciso di non farci portare uve in cantina ma noi ne abbiamo superate tante di emergenze e supereremo anche questa».