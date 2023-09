Il vescovo Mazzafaro nomina i nuovi parroci di Sant'Agata de' Goti

Nuove nomine per l’Unità Pastorale “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti. Il vescovo della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti Giuseppe Mazzafaro ha infatti scelto i parroci che affiancheranno il nuovo moderatore don Guido Santagata.

Mazzafaro, accogliendo le dimissioni di don Antonio Parrillo, finora parroco in solidum moderatore, e di don Franco Iannotta, finora parroco in solidum, ha nominato nuovi parroci in solidum delle parrocchie di S. Maria Assunta – Concattedrale, di S. Angelo de Munculanis, della SS. Annunziata e di S. Giuseppe operaio don Guido Santagata, che come detto sarà moderatore, don Alex Criscuolo e don Biagio Muto.

I nuovi parroci inizieranno il loro ministero pastorale domenica 24 settembre, alle ore 19.00, nel corso della concelebrazione eucaristica in programma in duomo e che sarà presieduta da monsignor Mazzafaro.