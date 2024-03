Benevento, la sfida del nuovo Forum delle aree interne passa per l'alta velocità

Sono stati annunciati tema e programma del prossimo Forum delle aree interne, che si svolgerà al Centro «La Pace» il 6 e 7 maggio, dal titolo «Alta velocità: partire, tornare…forse restare». Nel corso della prima giornata studenti, oltre ad amministratori, operatori economici e forze sociali, si confronteranno con l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio, circa le opportunità ma anche i rischi dei programmi di mobilità veloce, in particolare la tratta Alta Velocità/Capacità Napoli-Bari. Come evidenziato in una nota dalla Diocesi di Benevento, è la prima volta che su questo tema strategico esponenti delle nuove generazioni dialogheranno in termini di visione con i vertici della più grande società per le infrastrutture ferroviarie per affrontare in maniera concreta e pregiudiziale il tema dei collegamenti e del loro potenziamento in vista di importanti scelte di vita individuali e orizzonti comuni di sviluppo.

L'altro tema, anch'esso legato alla velocità come strumento di crescita, sarà quello della banda ultra-larga e la sua «bassa velocità» nei centri più emarginati.

Il confronto, in questo caso, comprese le proposte per una restanza giovanile nei territori, avverrà con i massimi dirigenti nazionali di Open Fiber e del progetto «South Working – Lavorare dal Sud». I ragazzi degli istituti d'istruzione superiore protagonisti della sessione 2023 del Forum, presenteranno i loro progetti grazie ai quali proporre con creatività e protagonismo anche le ragioni del «Perché restare».