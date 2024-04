È un caso la sosta di un treno alta velocità Frecciarossa alla stazione di Nocera Inferiore per consentire alla squadra di calcio della Fiorentina di raggiungere, poi in bus, Cava de’ Tirreni, sede del ritiro prima della partita con la Salernitana disputata ieri sera. Tra i pendolari, già irritati per la sospensione da tre mesi della linea storica Napoli Salerno, si è aperto un vivace dibattito con dure accuse agli enti preposti alla mobilità su ferro. «Ci avevano detto che i treni dell’alta velocità non possono transitare su questa linea per problemi di capienza, evidentemente non è così», ha detto un viaggiatore sorpreso anche per le tantissime persone accorse in stazione per vedere la squadra viola.

APPROFONDIMENTI Salernitana-Fiorentina, scontri: 10 feriti De Luca invita il Comune a dialogare sulla tassa d'imbarco Turismo culturale, la provincia nella top ten per le assunzioni

«Sono dieci anni che ci hanno tagliato fuori dal mondo – ha sottolineato Emiddio Ventre, portavoce del comitato Pendolari Nocera e linea storica – da quando, dopo uno stop per un crollo a Portici, a Nocera fermano solo treni metropolitani. Eppure questa stazione è uno snodo importantissimo dove convergono oltre 400 mila persone provenienti dall’intero Agro nocerino sarnese. Un pendolare nocerino per arrivare a Napoli impiega un’ora e 10 minuti». Il disagio è aumentato quando è stato deviato sulla linea alta velocità il regionale Napoli Sapri, tagliando fuori città come Pompei e Nocera Inferiore.

«È stato cancellato – ricorda Ventre – anche l’Intercity che la mattina partiva da Salerno per Torino. Moltissimi pendolari che lavorano a Roma, lo utilizzavano per raggiungere la capitale e rientrare la sera a casa. Stiamo chiedendo da anni il ripristino di questi treni ma ci vengono continuamente negati per motivi di spazio sulla linea.

Ma così non è. La dimostrazione è il Frecciarossa arrivato a Nocera questa sera. Ma anche altre volte, causa interruzioni sull’alta velocità, i treni veloci sono stati dirottati sulla linea storica. Noi chiediamo che ci siano almeno quattro o cinque treni giornalieri con meno fermate per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori».