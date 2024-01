Azione cattolica Cerreto, ecco la nuova squadra

In attesa del primo consiglio diocesano che indicherà al vescovo monsiglior Giuseppe Mazzafaro la terna di nomi o il nome del nuovo presidente, si è celebrata l’assemblea elettiva diocesana di Azione cattolica presso il Seminario di Cerreto Sannita. Dopo gli interventi, spazio all’approvazione del documento assembleare con dibattito, le, a seguire, a presentazione delle candidature e le elezioni.

Quattro le aree tematiche sulle quali s’è riflettuto, a misura dei diversi percorsi e storie associative: persone e comunità, comunione e responsabilità, formazione e cultura, spiritualità e sinodalità. «L’ascolto della Parola e la formazione della coscienza sono percorsi che devono starci tanto a cuore, ma talmente a cuore che devono camminare di pari passo ed incrociarsi per produrre come risultato il prendersi cura delle persone e di questo territorio» ha evidenziato il presidente diocesano dell’Ac Giovanni Pio Marenna nella sua relazione di fine mandato.

Tra conferme e nuovi arrivi, ecco chi, settore per settore, andrà a comporre il nuovo consiglio diocesano di Azione cattolica. Per Acr ci sono Grazia Carlo (Castelvenere), Marco Federico Lavorgna (San Lorenzello), Cristian Icolari (Durazzano), Andrea Giannini (Faicchio), Valentina Emilia Cassella (Cusano Mutri); per il settore giovani Giuseppe Cutillo (Frasso Telesino), Veronica Calvano (Frasso Telesino), Marco Rosiello (Melizzano), Vittoria D'Avico (Melizzano); per il settore adulti Lorenzo D'Onofrio (Cerreto Sannita), Maria Cristina Onofrio (Faicchio), Annarosa Riccio (Faicchio), Maria Cristina Insogna (San Salvatore Telesino), Raffaela Durante (San Lorenzo Maggiore).