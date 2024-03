Carlo Cracco a Sant'Agata de' Goti, sopralluogo e poi a cena dallo chef Piscitelli

Non è passato inosservato Carlo Cracco a Sant'Agata de' Goti. Lo chef stellato, conosciutissimo grazie alle sue presenze televisive, è infatti tornato nel Sannio a distanza di dieci anni dalle registrazioni della puntata di "Masterchef Italia" che fu girata proprio a Sant’Agata, e dopo un sopralluogo in centro si è fermato a cena presso il ristorante "Agape", dal collega Gabriele Piscitelli, per gustare un menù nel quale non è mancata la mela annurca.

«È stato davvero un onore per noi accogliere un'eccellenza come Carlo Cracco - hanno raccontato lo chef Gabriele e la sommelier Gianna Piscitelli che assieme gestiscono "Agape" -.

Lui è rimasto particolarmente colpito ed aver ricevuto un attestato di stima così importante quale la sua presenza nel nostro locale è un qualcosa che ci inorgoglisce».

Tra le portate, mozzarella di bufala campana doc, un cappellaccio con erborinato ed estratto di mela annurca, un risotto con bianco di baccalà, polvere di capperi e limone candito, patate schiacciate con uovo cotto a 65 gradi e spuma di mandorle. Il tutto accompagnato da un Perillo Taurasi 2008 e 2009.

Su quale lavoro abbia portato Cracco a Sant'Agata de' Goti c'è massimo riserbo, ma lo chef sarebbe giunto nel Sannio per le riprese di un nuovo prodotto Amazon che lo vedrebbe impegnato con gli attori Christian De Sica e Rocco Papaleo.