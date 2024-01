Scherzi tra chef nella sesta puntata di Masterchef Italia. Lo chef Davide Scabin è stato protagonista di una Mistery Box davvero complicata per gli aspiranti chef che ha scatenato l'ironia dei giudici e in particolare di Antonino Cannavacciuolo. Protagonista l'uovo ... e Carlo Cracco. Ma andiamo con ordine.

Masterchef Italia: Cannavacciuolo scherza con Scabin e lancia una frecciatina a Carlo Cracco «Lei lo fa meglio»

Il Cyber Egg di Davide Scabin ha ispirato la Red Mistery Box della sesta puntata di Masterchef Italia in onda giovedì 18 gennaio.

Prendendo ispirazione da questa esplosione di sapori,che ha rivoluzionato la storia della cucina moderna in Italia, i concorrenti hanno provato a creare un loro originale piatto a base di uova.

Durante il passagio dei giudici tra i banchi degli aspiranti chef, non è passata inosservata la frecciatina di Antonino Cannavacciuolo nei confronti dell'ex giudice Carlo Cracco. Insieme a Davide Scabin Cannavacciuolo ha chiesto ad Eleonora di spiegare la sua idea di uovo speciale.

La concorrente toscana ha proposto un uovo impanato con dei semi, lo chef Scabin la mette in guardia: «Occhio a non fare l'uovo di Carlo Cracco» e con divertente ironia Cannavacciuolo prova a incoraggiare Eleonora: «No no, lei lo fa meglio».