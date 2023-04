DeaMadre-life in balance, apre a Chiaia il nuovo locale healthy

Dal 27 aprile apre a Chiaia, in via Alabardieri 7, un nuovo punto vendita di DeaMadre - life in balance, il format di alimentazione ready to eat che combina gusto, sostenibilità e attenzione alla salute. Un progetto innovativo, di cucina positiva, che nasce in Campania, culla della dieta Mediterranea, con una mission precisa: fare del cibo una fonte di energia e benessere con il supporto di tecnica e scienza. Punto di partenza è l’Healthy Eating Plate, Il piatto del mangiar sano, basato sugli studi dell’Università di Harvard: un piatto unico, salutare e bilanciato, basato su una formula scientifica che consiste nel combinare in esatte proporzioni vegetali, carboidrati e proteine. Il piatto unico salutare di DeaMadre è composto per il 50% da frutta e verdura, per il 25% da carboidrati e il restante 25% da proteine.

Le ricette portano la firma di Stefano Polato, celebre chef padovano, responsabile dell’ideazione e della produzione dei piatti per le missioni spaziali italiane ed europee, esperto di nutrizione e nutraceutica. La preparazione in cucina è improntata al rispetto delle materie prime, con tecniche di cottura e conservazione di ultima generazione per non alterare le proprietà organolettiche e nutrizionali degli alimenti provenienti da una filiera di fornitori campani di alta qualità. Dopo il punto vendita pilota aperto a Pozzuoli, in via Roma, il brand DeaMadre arriva nel cuore di Chiaia, a pochi passi da piazza dei Martiri, per poter offrire un healthy easy food.

Alla base di DeaMadre c’è lo studio di un corposo team di ricerca italiano, sia nel campo alimentare che tecno-alimentare e nutrizionale. La start-up è promossa dal Gruppo Farmacie dei Golfi della famiglia di Martino, farmacisti in Campania da tre generazioni, con la visione strategica e il coordinamento di Aurelio Latella, Founding Partner di Ettore Fieramosca ed esperto di filiere agroalimentari, ed il contributo scientifico di Maria Grazia Volpe, ricercatore presso l’istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR di Avellino e Raffaele Sacchi, docente di scienze e tecnologie alimentari presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinatore del corso di laurea in Scienze Gastronomiche Mediterranee.

< >, spiega il dott. Nicola di Martino, ideatore del progetto, farmacista da oltre cinquant’anni e presidente del gruppo Farmacie dei Golfi.

Le proposte di Dea Madre comprendono Le polpette uniche, tris di polpette in 4 varianti, di cui una vegetariana e una vegana. I Friselli, cestini di pane ai cereali farciti e i Dessert senza zuccheri aggiunti, senza lattosio e senza glutine. Completa la gamma DeaMadre una serie di estratti, realizzati con frutta e verdura fresca di stagione. L’attenzione alla sostenibilità ha guidato tutte le scelte aziendali: l’acqua è offerta attraverso una colonnina erogatrice per garantire acqua della rete pubblica affinata e refrigerata, sia liscia che gasata, da bere sul posto o da portare con sé gratuitamente utilizzando la borraccia personalizzata DeaMadre che si acquista in loco. Il packaging per consumare sul posto o fare take-away utilizza materiali compostabili e riciclabili. Il patto chiaro con i consumatori è il giusto prezzo con la giusta qualità. La scelta di DeaMadre si basa innanzitutto sulla qualità e sull’accessibilità a tutte le fasce di reddito di una alimentazione sana, bella, divertente.