Caivano, al via la grande kermesse enogastronomica “I Saperi & Sapori della nostra terra”

A Caivano le porte del Palazzo Comunale saranno “spalancate” al pubblico dal 24 al 25 aprile prossimi per la 1^ edizione della kermesse enogastronomica “I Saperi & Sapori della nostra terra”, promossa dall’amministrazione municipale in collaborazione con la Camera di Commercio di Napoli.

E così, nella corte del maestoso edificio di via Don Minzoni, saranno allestiti vari stand (apertura lunedì 24 aprile ore 16,30) per la degustazione di prodotti tipici locali, biologici e vino asprino.

Tra le varie specialità ci saranno anche assaggi di spumone caivanese (un gustoso mix di gelato), asparagi, fragole, salsiccia casereccia, pomodori e formaggi (provolone del Monaco).

Ma non finisce qui. Martedì 25 aprile (ore12,30), in occasione dell’anniversario della Festa della Liberazione, ci sarà pure spazio per uno “show cooking” con lo chef Luigi D’Amaro, che sarà presentato dall’affascinante Tiziana De Giacomo (finalista di Miss Italia).

Inoltre, sono in programma il meeting sul tema della “Dieta Mediterranea” (lunedì ore 18,30) con Francesco Santonicola (specialista in nutrizione clinica e preventiva), e la presentazione del libro di Nicola Giocondo dal titolo “Manuale di food design” (La cucina d’autore e la cucina del territorio).

Il cartellone propone, poi, un forum sulle tematiche della coltivazione della canapa, che saranno illustrate (lunedì 24 aprile, ore 18) dall’imprenditore Francesco Mugione.

“La due giorni enogastronomica sarà un’occasione per rispolverare le radici del nostro territorio, un tempo terra felix - spiega il sindaco Enzo Falco - ma istituiremo anche le certificazioni DE.CO. (denominazioni comunali), con l’obiettivo di tutelare e valorizzare i prodotti tipici locali e le nostre ricette tradizionali”.