Sal De Riso raddoppia: pronto un nuovo locale con cucina gourmet

Sal De Riso raddoppia e accanto alla sua famosa pasticceria sul lungomare di Minori è pronto a tagliare il nastro al suo nuovo locale con cucina tutta gourmet. Si tratta di un ristorante definito da una proposta gastronomica intimamente legata al territorio, in un ambiente caratterizzato da una spiccata luminosità e da colori brillanti, con una cucina a vista supportata dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Si chiamerà “Sal De Riso Gourmet” e si propone come nuova offerta gastronomica grazie a una cucina moderna ma sempre nel rispetto della tradizione e ingredienti di altissimo livello esalteranno le preparazioni e i piatti dello chef. Ad impreziosire l’ambiente ci sono importanti opere di artisti della Costa d’Amalfi .

Tra le opere che "vestono" la sala, spicca un meraviglioso dipinto della pittrice romana Cinzia Pellin: "L'Amore", dedicato ad Anna Magnani. Lei, indimenticabile attrice, amava trascorrere le vacanze in questo tratto di Costa e, proprio a pochi chilometri da qui, ha vissuto il suo appassionato amore con Roberto Rossellini.

In cucina il giovane chef Giuseppe Cozzolino, che ha già maturato numerose esperienze in Italia e in Europa, coordinerà una brillante brigata composta da 12 persone, fra cuochi e pizzaioli. Le pizze saranno preparate dallo storico pizzaiolo di De Riso, già in forza presso il bistrot e apprezzatissimo per le sue proposte: Giuseppe Giordano, affiancato da altri due pizzaioli professionisti.

La carta dei dolci, studiata appositamente per il ristorante, comprenderà specialità preparate al momento dal team di pasticceria, guidato dalla Pastry Chef Daniela Cioffi. Sono oltre le 20 persone che saranno impegnate in sala, al bar e in caffetteria, tutte coordinate dal direttore Enzo D’Amato e dal maître Nicola Ferrigno, per offrire un ospitalità e un servizio di altissimo livello.

«A sette anni dall’apertura della pasticceria-bistrot Sal De Riso Costa d’Amalfi, Salvatore ed io oggi realizziamo un altro grande sogno che custodivamo nel cassetto. Da un po’ di tempo sentivamo il bisogno di ampliare la nostra offerta gastronomica, così dopo due anni di intenso lavoro, il 21 aprile avremo il piacere di inaugurare il nuovo ed esclusivo ristorante Sal De Riso Gourmet, situato accanto all’attuale pasticceria” raccontano Sal e sua moglie Anna De Nunzio, che condividono insieme le strategie imprenditoriali.

Il locale, che da un punto di vista architettonico, è un’esaltazione di diversi stili aventi un’unica anima “mediterranea”, vestita con i colori del blu, del bianco e di tante particolari sfumature di corallo, sarà inaugurato venerdì 21 aprile.