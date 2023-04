Consegnati i riconoscimenti 2023 del Premio Sirena d'Oro riservati agli oli extra vergine d'oliva italiani dop e igp

La sala Carlo Di Leva del Circolo dei Forestieri ha ospitato la cerimonia di premiazione dell'edizione 2023 del Premio Sirena d'Oro, dedicato agli oli extravergine d’oliva italiani a marchio Dop e Igp, organizzato dal Comune di Sorrento e dall’Associazione Italia Olivicola.

Ad aprire la mattinata, dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, del presidente dell’Associazione Italia Olivicola, Gennaro Sicolo e del direttore della Filiera Olivicola Italiana, Giuliano Martino, la tavola rotonda dal titolo "Alla scoperta dei migliori oli DOP ed IGP: Qualità, Salute e Territorio", alla quale hanno preso parte il presidente della giuria del premio, Raffale Sacchi, il presidente di Igp Campania, Raffaele Amore, il presidente della Dop Monti Iblei, Giuseppe Arezzo e il presidente della Dop Aprutino Pescarese, Sitano Ferri. Le conclusioni affidate all'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo e a Marco Cerreto, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, moderati dal segretario del Premio Sirena d'Oro di Sorrento, Luigi Milano. A coordinare la cerimonia di premiazione Giovanni Pipolo, capo panel della giuria, che quest'anno ha premiato l'azienda Quattrociocchi (Igp Roma), il Frantoio Mercurius (Dop Aprutino Pescarese) e il Frantoio Franci (Igp Toscano), rispettivamente nelle categorie intensi, medi e leggeri.

Altri riconoscimenti sono andati, per la categoria fruttato leggero, all'azienda agricola Poppo Dop (Sirena d’Argento – Dop Laghi Lombardi), La Torretta (Sirena di Bronzo – Dop Colline Salernitane), Tenuta Chiaramonte (Gran Menzione - IGP Sicilia), Frantoio San Comaio (Gran Menzione - Dop Irpinia Colline dell’Ufita). Per la categoria fruttato medio si sono distinti Podere Grassi (Sirena d’Argento – DOP Chianti Classico), Accademia Olearia (Sirena di Bronzo – Sardegna), Bacci Noemio (Gran Menzione - DOP UMBRIA – Colli Martani) e Casa di Grazia (GRAN MENZIONE - IGP SICILIA). Ancora, per la categoria fruttato intenso, la giuria ha premiato l'azienda Codmo di Russo (Sirena d’Argento – Dop Colline Pontine), Frantoi Cutrera (Sirena di Bronzo – Dop Monti Iblei), Ciccolella (Gran Menzione - DOP Terra di Bari - Bitonto), Accademia Olearia (Gran Menzione - DOP Sardegna).

Per la categoria Dop/Igp Bio, infine, all'Accademia Olearia (Sirena d’Argento – Dop Sardegna Bio), Az. Buono Podere Ricavo (Sirena di Bronzo – Dop Terre di Siena Bio), Masseria Coste Di Cuma (Gran Menzione - Dop Terre Aurunche Bio), Costantino Mariangela (Gran Menzione - Dop Lametia Bio) e Eugenia Gino (Gran Menzione - IGP Sicilia Bio).