Starbucks apre alla Reggia Designer Outlet e sfida il caffè napoletano

Starbucks parte da Marcianise per il suo primo ingresso in Campania all'interno de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen, che aprirà al pubblico domani in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo di Starbucks. Starbucks entra nel territorio campano nel massimo rispetto della secolare tradizione del caffè napoletano, portando 21 nuovi posti di lavoro qualificati e offrendo corsi di formazione per le nuove risorse. Il training si concentra sulla preparazione di bevande a base di caffè realizzate ad arte, a partire dall'espresso 100% arabica, e sulla proposta gastronomica, offrendo ai partner (dipendenti Starbucks) opportunità di carriera nel tempo.

Il negozio è la prima apertura del 2023 e inaugura il piano di espansione del marchio che prevede altre 13 aperture entro la fine dell'anno. Il nuovo locale Starbucks, ampio e accogliente, con oltre 260 mq e 100 posti a sedere tra interno ed esterno, è stato pensato per accogliere dalle persone del posto ai turisti di passaggio, dagli studenti alle reunion con gli amici. Si trova peraltro in una posizione strategica per chi vuole fare una pausa golosa e rigenerante, in un contesto dinamico e multiculturale a soli 20 minuti dall’imponente Reggia di Caserta e a 30 chilometri da Napoli.

Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di aprire il nostro primo negozio in Campania, cuore della tradizione italiana del caffè. Siamo orgogliosi di portare l'esperienza unica di Starbucks a un numero ancora maggiore di clienti italiani, riaffermando il nostro impegno a lungo termine per una crescita continua in Italia, offrendo al contempo nuove opportunità di lavoro e corsi di formazione dedicati ai nuovi partner».

E per il Food&Beverage proposta dolce o salata, calda o fredda? Nel nuovo store è disponibile l’offerta completa per coccolare i clienti e stupire i più curiosi. Dal celebre Frappuccino® alle bevande stagionali, fino all’ultima novità della casa: Oleato™, la nuova linea di bevande al caffè Starbucks emulsionate con olio extravergine di oliva, attualmente disponibile in tutti i negozi Starbucks in Italia e in alcuni selezionati store negli Stati Uniti. A completare le golose proposte, un’ampia scelta di snack, dai gustosi toast e panini, alle offerte più primaverili come sfiziose insalate e prodotti dolciari da forno.

Fabio Rinaldi, Centre Manager La Reggia Designer Outlet McArthurGlen aggiunge: «Accogliamo Starbucks a La Reggia con grande entusiasmo e siamo certi che questa nuova apertura contribuisce a rendere l’esperienza di shopping per i nostri clienti ancora più ingaggiante e completa. Una prerogativa dei nostri Designer Outlet è infatti l’impegno a migliorare continuamente la customer experience e la soddisfazione generale dei nostri ospiti, anche nell’interesse dei brand partner. Il nuovo locale si trova all'interno del più grande outlet del Sud Italia, con una superficie di 32.000 mq e un'affluenza di 4 milioni di visitatori nel 2022, e ospita più di 200 marchi nazionali e internazionali in oltre 150 punti vendita di moda, sport, pelletteria, casa, beauty e food».