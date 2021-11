Natale alla Reggia Designer Outlet: oggi l'accensione delle luci

È magia a La Reggia Designer Outlet: domani, sabato 13 novembre, alle 17, si accenderanno le luci del Natale. Una tradizione molto attesa nei centri McArthurGlen di tutto il mondo dove le festività natalizie sono celebrate con grandi installazioni luminose, spettacoli e tante iniziative. Eleganza, sicurezza e sostenibilità ambientale (si tratta di Luci E27 ecosostenibili e a risparmio energetico) sono le linee guida del progetto, che viene studiato ogni anno negli uffici centrali di McArthurGlen a Londra e quindi realizzato da maestranze locali altamente specializzate.

Quest'anno la scenografia è senza precedenti: 1.200 serie per 120 led illuminano l’intero centro regalando ai visitatori un’esperienza immersiva e festosa. Un albero di Natale di 12 metri svetta nell’ingresso principale ed altre maxi installazioni scandiscono il percorso dello shopping: due renne di quasi tre metri e una slitta dove si possono sedere fino a 4 persone; due installazioni di grandi palline natalizie in fibra di vetro; una gigantesca ghirlanda e due maxi sfere di 5 metri illuminate da 17mila luci. Tutti simboli e rappresentazioni che evocano il Natale più classico e amato: texture oro, rosso vermiglio, verde abete e luci calde per un autentico Christmas mood. Un tunnel luminoso lungo 10 metri per 4 accompagnerà i visitatori dall’ingresso Sud all’entrata della Fase III della Reggia, la nuova area shopping di oltre 5.000 metri quadrati inaugurata ad ottobre.

«Le nostre luci natalizie quest’anno sono ancora più grandi e più belle; abbiamo aggiunto nuove installazioni per celebrare la Fase III del Centro, la nuova area shopping inaugurata il 19 ottobre. Offrire un’esperienza di shopping unica e memorabile è da sempre la mission aziendale del nostro e di tutti i Centri McArthurGlen e il Natale è un momento importante per il Gruppo, una gioia per adulti e bambini», dichiara Fabio Rinaldi, centre manager del Centro.