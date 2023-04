Festa a Vico, tre serate per il raduno degli chef

La Repubblica del Cibo aprirà la ventesima edizione di Festa a Vico, in programma dall’11 al 13 giugno 2023. Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin della Torre del Saracino di Seiano, ha voluto fortemente nel corso degli anni che la kermesse avesse anche un'anima popolare che coinvolgesse la sua Vico Equense. Questa mattina, al mercato agroalimentare di Milano, conferenza stampa di presentazione degli ingredienti della manifestazione di quest’anno. Tre serate a braccetto col gusto tra un ospite di tutto rispetto, Gennaro Esposito, chef stellato nostrano e altri illustri chef d’Italia.

La Repubblica del cibo, il Cammino di Seiano e la Cena delle Stelle, non sono titoli di film ma le denominazioni delle tre serate dedicate al cibo. Un evento che è cresciuto esponenzialmente e non solo quanto a partecipazione degli chef che ormai arrivano dai quattro angoli del mondo per prendere parte a una festa pop in cui l’alta cucina si mescola felicemente con le nuove promesse. Il cuoco bistellato della Torre del Saracino è riuscito a coniugare lo spinto ludico delle nostre terre creando un evento al quale è impossibile rinunciare se ami la gastronomia: cuochi, giornalisti, produttori di vino, si ritrovano in un clima rilassato in riva al mare di fronte al Vesuvio in uno spirito scanzonato, senza stress. Il 12 giugno si continua con il Cammino di Seiano, chef stellati, street food “a tema” e non solo, una passeggiata di gusto e bellezza, alla scoperta dei progetti più intraprendenti del nostro panorama enogastronomico in una location mozzafiato come quella della Marina di Seiano. Il 13 giugno, invece, andrà in scena la Cena delle Stelle, che si terrà come da consuetudine presso il ristorante Pizza a Metro, parteciperanno chef stellati tra i più importanti del panorama nazionale ed internazionale. Le loro creazioni daranno vita, anche quest’anno, ad un appuntamento imperdibile e unico nel suo genere, che in pratica segna l’inizio dell’estate in Costiera.

L’appuntamento del 2023 consolida il costante impegno verso l’evoluzione e la valorizzazione del tempo. Venti anni di una storia che nasce nel 2003, quando lo chef Gennaro Esposito decide di celebrare la sua terra natia sposando una lodevole causa benefica; unendo amatori, cultori, appassionati del gusto e dello stare insieme, per stringere legami autentici e duraturi. Chef, nazionali e internazionali, deliziano una manifestazione dal sapore più unico che raro. Un evento culinario dal fascino che elogia la cultura. Festa a Vico accenderà i riflettori sulla Campania e i suoi splendidi territori, mete ambite del turismo mondiale. I protagonisti dell’atteso evento potranno immergersi nelle bellezze naturali e nei sapori più autentici. Seguendo una tradizione ormai consolidata, che ha portato Festa a Vico a donare ​oltre un milione di euro in totale alle Onlus partner dell’evento​, anche per la ventesima edizione l’incasso sarà interamente devoluto ai progetti presentati dalle Onlus che sono state selezionate per partecipare all’evento e che si occuperanno della vendita dei tagliandi per i vari appuntamenti.