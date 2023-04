Cardito, quattro giornate dedicate alla sagra della fragola e dell’asparago napoletano

Semaforo verde a Cardito per la 29esima edizione della sagra della fragola e dell’asparago, organizzata dal Club Belvedere 2.0 con il patrocinio del Comune. La kermesse gastronomica si svolgerà presso il Parco Taglia da sabato 22 a mercoledì 25 aprile 2023.

E così, nel mega polmone verde di viale Kennedy di circa 160mila chilometri quadrati (secondo per estensione soltanto al bosco di Capodimonte) saranno allestiti mercatini di prodotti tipici locali e aree di ristoro con molteplici percorsi enogastronomici.

Ma ci sarà spazio anche per tanta animazione per bambini, spettacoli musicali, canti e balli popolari, sfilate di moda e passeggiate a cavallo. Non mancherà il concerto della Fanfara dei Carabinieri, in programma per martedì 25 aprile (ore 17,30), in occasione della Festa della Liberazione.

“Il recupero delle tradizioni locali e la valorizzazione dei prodotti tipici è uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale - sottolinea il sindaco Giuseppe Cirillo - pertanto abbiamo voluto riproporre ancora una volta la sagra della fragola e dell’asparago napoletano per conservare la nostra identità. L’edizione di quest’anno potrà contare su un cartellone davvero ricco di appuntamenti ed itinerari enogastronomici, ideati e realizzati dalla delegazione APCI chef Campania, stand fieristici, passeggiate a cavallo e tanta musica”.

Poi la fascia tricolore aggiunge. “Grazie al lavoro dell’associazione Club Belvedere 2.0, coinvolgeremo anche numerosi comparti agricoli e commerciali regionali e nazionali. Pertanto invito i carditesi ed i residenti delle città limitrofe e della Provincia ad intervenire in massa. Saranno quattro giorni assolutamente da non perdere”.

Il via alla fiera con un convegno tematico, che si terrà sabato 22 aprile (ore 9,30), presso la sala consiliare del Palazzo Mastrilli, con la presenza di esperti del settore e docenti universitari. Seguirà (ore 11,30) la cerimonia inaugurale degli stand al Parco Taglia, con il relativo tour di rivisitazione storica agricola.