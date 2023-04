Al via le cene d'autore, un ricco carnet di eventi organizzati da That's Amore

Al via gli eventi di That’s Amore Capri, l’associazione che raggruppa il top della ristorazione caprese legata alla beneficenza. La kermesse That’s Amore si avvale della direzione artistica di Valerio Pagano in partnership con Stash & The Kolors, ha come nelle altre edizioni, un obiettivo continuo legato anche alla solidarietà. Infatti una parte dell’incasso delle cene d’autore Da Tonino a Dentecala, come gran parte degli incassi di tutte le manifestazioni della kermesse That’s Amore, sarà devoluto all’associazione Soleterre: la fondazione onlus che dal 2002 ha come mission il diritto alla salute e alla vita dei bambini e degli adolescenti malati di tumore.

Il primo evento in programma di cene d’autore a quattro mani si terrà venerdì 21 aprile nella location di Tonino a Dentecala che celebra i primi 30 anni di attività del ristorante. Una serata che coniuga cultura, spettacolo e gastronomia caprese e da inizio alla rassegna di appuntamenti del gusto, che vedrà all’opera lo chef Salvatore Aprea nel locale racchiuso nel verde di Dentecala, un luogo unico dove si respirano i sapori della Capri più vera, nei pressi della Cala di Matermania. Il ristorante dal 2016 è inserito nella prestigiosa Guida Michelin e nel 2022 si è aggiudicato 3 cappelli nella guida ristoranti L’Espresso. Gran finale delle cene d’autore per celebrare i 30 anni del Ristorante Da Tonino a Dentecala, si terrà venerdì 22 Settembre, in collaborazione con “Riso Buono” e la presenza dello chef pluristellato Oliver Glowing e dello chef Roberto Di Pinto (Sine Ristorante Milano). L’ultimo appuntamento in particolare sarà un’occasione per unire degli chef animati dall’obiettivo comune di Ambasciatori del Gusto, carica di cui è stato insignito lo chef Salvatore Aprea proprio quest’anno.

Traguardi che sono stati raggiunti con soddisfazione e che alla vigilia della serata di compleanno ha commentato con gioia: “Sono molto felice di festeggiare i 30 anni del ristorante Da Tonino, che rappresenta l’essenza stessa della mia ristorazione non solo per un rapporto con il luogo dettato da un’appartenenza di famiglia ma perché sono riuscito ad adunare qui, in questo calendario di cene, alcuni chef con cui si è creato un bel rapporto professionale e di amicizia. Questo mi spinge ancor più alla ricerca di quei sapori che si intrecciano con le mie origini e con l’isola in cui sono nato, creando qualcosa di autentico e mai banale”.