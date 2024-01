Valle Telesina, «perseguitava l'ex fidanzata»: stalker bloccato e arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della stazione di Telese Terme, hanno arrestato un quarantaseienne del posto per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. La vittima, una quarantacinquenne residente in valle Telesina, temendo per la sua incolumità, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, denunciando le continue violenze fisiche, psicologiche e i pedinamenti subiti dall'uomo già da diversi mesi. I militari, allarmati dal racconto della donna e constatata la sua vulnerabilità, avevano deciso di scortarla a casa, il che ha permesso di intercettare e bloccare lo stalker intento nell'ennesimo pedinamento.

Concluse le formalità di rito, l'uomo è stato dunque arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Ancora una volta, come ribadiscono in una nota dall'Arma, si rivela fondamentale ribadire che le vittime devono subito denunciare gli autori delle violenze che subiscono, rivolgendosi con fiducia ai comandi dei carabinieri.

L'arrestato, intanto, allo stato è indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.