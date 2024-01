Non solo strade groviera. In città, a rendere la situazione della circolazione veicolare ancora più difficile e complicata, al netto delle buche disseminate ovunque, si è creata una nuova emergenza ancor più preoccupante. All'incrocio tra via Napoli e via Cocchia, trafficatissimo - ci passano migliaia di auto al giorno - ci sono ben quattro avvallamenti estremamente pericolosi con gli sprofondamenti, forse a causa del continuo passaggio di mezzi, che diventano sempre più evidenti.

Il grido d'allarme che arriva dalla gente del luogo è eloquente: «La strada sta sprofondando». Situazione quasi identica nella adiacente via Firenze dove il cedimento per ora riguarda un solo tratto. Una questione che crea anche preoccupazioni perché si teme che si verifichi l'apertura di qualche voragine. Al di là di questo con il persistere di questa situazione tra non molto diventerà difficile anche la percorrenza che già adesso determina sobbalzi inusuali. Pericolo e apprensione anche per via Avellino dove la strada presenta delle crepe che si stanno allargando sempre di più e soprattutto si stanno allungando sempre di più creando anche in questo caso timori a coloro che vi transitano.

Il comitato di quartiere San Pio ha richiesto più volte l'intervento di tecnici ma soprattutto l'attuazione di provvedimenti per provvedere alla sistemazione considerato che con il passare dei giorni la criticità è in fase di accrescimento. «Non è una situazione normale dice Salvatore D'Amita, residente nell'area perché c'è la sensazione che possano allargarsi le crepe. Un fenomeno che andrebbe analizzato accuratamente anche perché non basta mettere del cemento nelle fessure». Emblematiche anche le parole di Antonio Di Fede, residente in via Cocchia. «Stiamo vivendo nella paura perché dove ci sono gli avvallamenti per il fatto che cedono sempre più centimetri determinano quanto meno suggestione. Io percorro quel tratto più volte al giorno e non vi nascondo che quando ci passo a parte gli sbalzi tremendi, ho paura, come me tutti. C'è rassegnazione, ma anche rabbia visto che abbiamo avuto tante promesse». Sulla questione interviene anche il pensionato Raffaele Mercurio: «Sia chiaro che per via Cocchia non basta mettere qualche metro di catrame. Bisogna scavare e riempire il sottosuolo».

L'assessore alle opere pubbliche Mario Pasquariello rassicura in base a risultanze fornitegli dai tecnici sulla inesistenza di crolli e annuncia che nel giro di poco tempo ci sarà un intervento mirato almeno per via Cocchia. Queste le sue parole: «Qualche mese fa proprio nel timore che potesse esserci pericolo di apertura di voragine ho mandato dei tecnici comunali a effettuare un sopralluogo in via Cocchia e via Firenze. Mi hanno rassicurato in tal senso asserendo che l'abbassamento della strada in alcuni punti è legato al fondo che ha ceduto, determinando quindi anche l'abbassamento del manto. Ribadisco che non c'è alcun pericolo. In ogni caso è in corso un iter per l'affidamento per due pacchetti di interventi. Uno riguardante alcune strade e marciapiedi cittadini e l'altro per sistemazione delle strade di alcune contrade.

L'importo complessivo che sarà impiegato è di circa 500mila euro, somma che abbiamo ricavato attraverso la rinegoziazione dei mutui in corso. Da qui a qualche mese prepareremo un altro pacchetto di interventi per la sistemazione delle strade sempre con l'escamotage della rinegoziazione. Ragionevolmente, dunque, tra pochi giorni ci sarà l'aggiudicazione alle ditte e tempo permettendo, nel giro di poche settimane inizieranno gli interventi. Il progetto prevede che sarà proprio via Cocchia la prima area interessata e poi via Firenze. Del resto il 70% circa degli interventi sarà concentrato proprio sul Rione Libertà».