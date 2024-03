Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta, ecco dove pioverà (e quando): Italia spaccata in due

Pioverà a Pasqua e Pasquetta 2024? Questa è la domanda che milioni di italiani si staranno facendo prima di prenotare eventuali pranzi all'aperto o organizzare le tipiche scampagnate. Le previsioni dipingono una situazione piuttosto disomogenea nelle diverse regioni della penisola, con l'Italia che potrebbe ritrovarsi spaccata con un cielo prevalentemente soleggiato al Sud e nubi con possibilità di pioggia al Centro-Nord. Come riportato da 3bmeteo, un'ampia circolazione di bassa pressione è simulata dai modelli numerici sull'Atlantico, che potrebbe veicolare masse d'aria umide ed instabili verso l'Europa occidentale ed in parte anche sulla nostra Penisola dove il modello simula un aumento della piovosità soprattutto al Centro Nord. Le temperature saranno sopra la media tipica del periodo. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per il weekend di Pasqua e Pasquetta.

Sabato 30 marzo

Nord: a nord ovest cielo coperto con pioggia debole in Riviera ligure e sulle Alpi occidentali. Pioggia moderata, invece, sulle pianure lombardo piemontesi. Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali.

Centro: previsto cielo coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, con nubi sparse e ampie schiarite altrove. Sull'adriatico, secondo 3b meteo ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali. Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, sereno sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud: cielo sereno sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico, sereno sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e nell'entroterra sardo, nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, sereno altrove.

Domenica 31 marzo (Pasqua)

Nord: a nord ovest cielo sereno sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole altrove. A nord est, previste nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali tirrenici, sereno sulla capitale e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'adriatico, invece, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, sereno sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud: sereno sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: secondo 3b meteo, nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e su interne sarde, sereno altrove.

Lunedì 1 aprile (Pasquetta)

Nord: al nord ovest, nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est, nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali tirrenici e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico, nuvoloso con locali aperture sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud: nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sempre secondo 3bmeteo, sull'adriatico previsto cielo sereno sul litorale ionico e sulle Murge, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite.