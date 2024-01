Dal Sannio all'Inghilterra, Dugenta celebra i successi del suo neurochirurgo Pasquale Gallo

Da Dugenta a Birmingham, dal Sannio all'Inghilterra passando per la Scozia la storia di Pasquale Gallo è una di quelle che riempiono di orgoglio ma, al tempo stesso, fanno riflettere sul fenomeno della fuga di cervelli all'estero. A 42 anni Gallo è ormai tra i più apprezzati neurochirurghi pediatrici del Regno Unito con oltre 2.500 interventi chirurgici e più di 70 pubblicazioni scientifiche.

Dal gennaio 2021 è neurochirurgo pediatrico e chirurgo craniofacciale presso il Birmingham Children’s Hospital di Birmingham ed in quest'ultimo anno il suo curriculum si è arricchito con due importanti riconoscimenti: l'elezione in seno al board dell’European Society Pediatric Neurosurgery (ESPN) ed il conferimento del prezioso riconoscimento del Royal College of Surgeons of England (RCSE).

Risultati che hanno spinto il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo a complimentarsi pubblicamente con Gallo. «La storia di Pasquale - le parole del primo cittadino - ci inorgoglisce e voglio esprimere a nome mio personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Dugenta le più vive congratulazioni per i risultati che, con impegno, abnegazione e sacrificio sta ottenendo.

Sono sicuro che in Italia, e qui nella nostra Regione, avremmo avuto grande bisogno delle sue capacità, della sua esperienza e della sua professionalità, ma non possiamo che gioire per il suo percorso».