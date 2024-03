Letture per bambini al Museo dei Luoghi Alfonsiani di Sant'Agata de' Goti

Domenica 17 marzo a Sant'Agata de' Goti saranno protagonisti i bambini. Per loro infatti si apriranno le porte del "Mila", il Museo dei Luoghi Alfonsiani della cooperativa "iCare" che per l'occasione, grazie alla collaborazione con Maria Carmela Polisi e la libreria "Mio nonno è Michelangelo" di Pomigliano D'Arco (Napoli), diventerà luogo di lettura e di ascolto.

A partire dalle 11.00 i bambini si ritroveranno in piazza Umberto I, nel centro storico di Sant'Agata de' Goti e da lì proseguiranno tutti insieme verso il "Mila" dove Maria Carmela Polisi leggerà per loro i brani scelti per l'occasione.

A seguire, la visita ai Luoghi Alfonsiami seguendo il "percorso 1" del museo diffuso.

Un'iniziativa fortemente voluta da Elena Arcopinto, mamma ed architetto santagatese, che ha fatto incontrare "Mila" e libreria "Mio nonno è Michelangelo".

«Voglio ringraziare il Museo dei Luoghi Alfonsiani e Maria Carmela Polisi per aver accettato il mio invito per un'iniziativa che sarà completamente gratuita per tutti i bambini che vorranno partecipare - spiega Elena Arcopinto -. Il Museo infatti permetterà ai bambini di seguire il percorso con una visita guidata gratuita. E per i genitori, nell'occasione, sarà possibile acquistare il biglietto con uno sconto del 20%. E' da tempo che stavamo lavorando a questo progetto e la speranza è che in futuro ci possano essere nuove occasioni qui a Sant'Agata per far avvicinare i bambini alla lettura».