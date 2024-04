Napoli, Walk of Life: Ferrarelle e Telethon corrono insieme

Ferrarelle Società Benefit – quarto player nel settore delle acque minerali in Italia -, conferma il suo storico sostegno per Fondazione Telethon in occasione della tredicesima edizione di Telethon Walk of Life Napoli, l’evento organizzato da Fondazione Telethon ETS che dal 2012 ha l’obiettivo di offrire un messaggio di speranza a chi lotta contro una malattia genetica rara.

Un impegno quello di Ferrarelle Società Benefit e Fondazione Telethon, profondamente ancorato a valori condivisi e a un forte senso di responsabilità sociale, che oggi arriva al suo tredicesimo anno consecutivo a dimostrazione di un percorso comune per una causa di vitale importanza, unendo le forze in nome della scienza, della solidarietà e della speranza.

Da sempre Ferrarelle Società Benefit è al fianco di Fondazione Telethon ETS e alla Walk of Life, la corsa di solidarietà che invita ogni anno migliaia di persone al grido di “Insieme facciamo correre la ricerca verso la cura. Una partecipazione quella di Ferrarelle Società Benfit che quest’anno si fa ancora più presene con una squadra Ferrarelle pronta a correre: un gruppo di dipendenti che si uniscono nella corsa verso un obiettivo comune, uniti dalla passione per lo sport, dalla condivisione dei valori e dalla volontà di fare la differenza insieme.

«Da più di un decennio, Ferrarelle Società Benefit è al fianco di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. La nostra partnership rappresenta un esempio concreto di come un impegno continuo possa tradursi in speranza per migliaia di persone. La nostra volontà è quella di continuare a sostenere Fondazione Telethon nel creare una consapevolezza sull’importante ruolo della ricerca scientifica. Ogni passo fatto insieme durante la maratona Walk of Life rappresenta un passo avanti nella ricerca e un simbolo di un impegno che, come Società Benefit, continuiamo e continueremo a prendere nei confronti della comunità tutta.» ha dichiarato Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente di Ferrarelle Società Benefit che da quest’anno è entrato anche nel Board di Fondazione Telethon a conferma della convinta adesione a questi valori.

Un momento di impegno per le comunità e non solo: in linea con l'impegno di Ferrarelle Società Benefit verso la sostenibilità, la maratona diventa anche un'opportunità per creare una consapevolezza rispetto alla salvaguardia del pianeta e all'importanza del corretto smaltimento delle bottigliette di plastica (PET).

All’interno della cornice della Walk of Life, prenderà vita per la prima volta il Villaggio della Sostenibilità di Ferrarelle Società Benefit: un luogo di apprendimento con momenti educativi e di intrattenimento legati all’importanza del riciclo e del fare la differenza attraverso piccoli gesti sostenibili.

Lungo il percorso della maratona, inoltre, saranno posizionati cartelli che incoraggiano i partecipanti a smaltire correttamente le bottiglie vuote negli appositi contenitori e per incentivare questa pratica eco-friendly, ogni bottiglia smaltita correttamente sarà ricompensata con un coupon che permetterà di sorseggiare a fine percorso una Aranciata Ferrarelle.

La Walk of Life, si terrà domenica 21 aprile a partire dalle ore 9.00 in Piazza del Plebiscito con la possibilità di prendere parte auna corsa competitiva di 10 km o a una passeggiata non competitiva di 3km.