Grande festa a Massa Lubrense per i 100 anni di Giuseppina Vinaccia

Giuseppina Vinaccia oggi ha spento cento candeline sulla sua torta di compleanno. Una tappa importantissima di una vita vissuta a Massa Lubrense per il lavoro e la famiglia.

Ha coltivato, con il marito Michele, che oggi non c'è più, il fondo del comandante Achille Lauro che lambiva il mare della Punta di Massa.

Ha vissuto per tantissimi anni in un paradiso tra il profumo dei limoni e le viti bagnate dalla salsedine marina. Adesso abita insieme alla famiglia che l'accudisce amorevolmente.

«Come sindaco ed anche come nipote di zia Giuseppina oggi sono contentissimo di abbracciarla e ricordare i momenti belli della sua giovinezza e della mia adolescenza, quando con tutta la famiglia, ci riunivamo per fare la vendemmia - sottolinea il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli -. Auguri Giuseppina per questi primi cento anni vissuti intensamente da parte mia, dell'amministrazione comunale e da tutta la comunità di Massa Lubrense».