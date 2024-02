Castellabate, zigzag con l'auto in stato confusionale: 60enne danneggia altre due auto a Santa Maria

Ha danneggiato un paio di auto zigzagando a bordo di una vecchia Renault Clio all’inizio di Corso Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, e si è poi allontanato in tutta tranquillità.

Al volante un uomo del posto, di circa 60 anni, fermato poco dopo in località San Gennaro dagli agenti della polizia locale, agli ordini comandante Gennaro Malandrino.

La persona, in stato confusionale, probabilmente per l’assunzione di farmaci, è stato condotto in ospedale, a Vallo della Lucania, per ulteriori accertamenti.

L’automobile è stata, invece, sottoposta a fermo amministrativo da parte dei caschi bianchi. L’incidente, verificato nel lato di ingresso Nord del centrale Corso Matarazzo, ha generato panico tra i presenti, che hanno visto improvvisamente l’auto zigzagare, danneggiando almeno altre due autovetture ferme.