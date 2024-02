Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea, la sua è la prima compagnia ad aver annunciato che volerà da Salerno. Cosa vi ha spinto a questa decisione?

«Da sempre la Campania ricopre un ruolo primario nelle nostre attività in Italia e per questo abbiamo deciso di confermare il nostro impegno a livello locale. Siamo molto orgogliosi di essere la prima compagnia ad annunciare l'operatività dei voli. Presso l'aeroporto Salerno-Costa D'Amalfi, l'11 luglio, giorno d'apertura dell'aeroporto, voleremo verso Nantes: un traguardo importante sia per la Regione sia per Volotea, perché ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra offerta sul territorio».

Che tipo di mercato vi attendete dal nuovo aeroporto?

«Ci aspettiamo innanzitutto un traffico leisure, infatti la Costiera Amalfitana rappresenta da sempre una delle mete più desiderate dai turisti di tutto il mondo. Siamo sicuri che grazie allo scalo salernitano e ai collegamenti che metteremo a disposizione riusciremo ad attrarre ancora più viaggiatori nazionali e stranieri che in questo modo potranno raggiungere ancora più facilmente questa destinazione.

Oggi annunciamo 4 rotte, di cui 3 domestiche e 1 internazionale, ma non vogliamo fermarci qui. Vogliamo puntare sempre di più sul territorio, fondamentale per i nostri obiettivi di crescita, e siamo già pronti a valutare nuove destinazioni interessanti per collegare la Campania. Contribuiremo così alla creazione di nuovo traffico incoming ma al tempo stesso tutti gli abitanti del salernitano e del Sud Campania potranno viaggiare ancora più comodamente».

Che rapporto ci sarà con l'operativo dei voli a Napoli? Napoli è una delle vostre basi in Italia, aprite a Bari e l'Italia è il vostro secondo mercato. Che sviluppi immaginate?

«Napoli si conferma un punto di riferimento e fiore all'occhiello per il business di Volotea in Italia. I risultati eccellenti che abbiamo raggiunto qui nel 2023 sono la conferma della bontà delle nostre scelte di puntare ulteriormente sul territorio.

Da oggi, all'offerta di voli da e per Capodichino, si affiancherà un ventaglio di proposte da Salerno: oltre ai 23 collegamenti già disponibili dallo scalo partenopeo, offriremo 4 nuove rotte da Salerno verso Catania, Nantes, Cagliari e Verona che consentiranno ai tanti turisti italiani ed europei di scoprire l'incantevole costiera amalfitana ma non solo. Napoli continuerà anche nel 2024 a rappresentare un punto focale del nostro business; infatti, sono 3 le nuove rotte in programma per quest'anno, Atene, Lione e Spalato, con un incremento di posti in vendita rispetto all'anno appena concluso».

Il 2023 è stato un anno record per le compagnie e in genere il traffico aereo, cosa immagina per il 2024? L'ulteriore crescita passerà dagli aeroporti regionali, come Salerno, che è poi del resto è il vostro modello di business?

«La parola chiave che descrive al meglio lo scorso anno in Italia e che ci accompagnerà anche in questo 2024 è "consolidamento". Il mercato italiano riveste per noi un'importanza strategica: è qui che la nostra impresa ha avuto inizio, quasi dodici anni fa, con il primo volo da Venezia. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, in termini di performance, così come per gli importanti successi ottenuti sul territorio.

L'apertura della base di Firenze, i collegamenti in continuità territoriale da e per la Sardegna, l'annuncio della nostra ottava base italiana a Bari e, ora, l'avvio, per primi, delle attività presso l'aeroporto di Salerno: traguardi fondamentali che rappresentano al meglio lo stretto legame con tutta l'Italia, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con tutti gli aeroporti italiani.

Il nostro 2024 sarà una conferma del lavoro fatto finora in Italia, dove prevediamo di rafforzare la nostra presenza con l'apertura di più di 20 nuove rotte e attraverso un aumento del 16% in termini di capacità, con quasi 4.5 milioni di posti in vendita, con l'obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro».