Positano, stop al pagamento di 5 euro per Ncc 'forestieri'

Stop al pagamento di 5 euro al Comune di Positano dagli autisti del trasporto privato di noleggio con conducente per l'attraversamento della zona a traffico limitato del centro. A stabilirlo, ieri, una sentenza del Consiglio di Stato, che ribalta quella del Tar che invece aveva accolto le ragioni del Comune.

La vicenda si trascina da quasi sette anni. Dopo l'estate 2017, infatti, furono gli Ncc a impugnare la delibera prodotta dalla giunta presieduta allora dal sindaco Michele De Lucia, ritenuta illegittima perchè faceva distinzione tra ncc residenti, o con sede a Positano, e i "forestieri".

"In questi anni dall'introduzione della Ztl, poi giudicata illegittima al momento della sospensiva (6 mesi), il Comune di Positano ha continuato ad incassare 5 euro a passaggio per minivan che ancora non ha restituito", fanno sapere gli Ncc sorrentini, i più penalizzati.

Soddisfatto per il risultato ottenuto, nonostante i tanti anni trascorsi dall'impugnazione, Gennaro Lametta, vicepresidente Nazionale Federnoleggio/Confesercenti. "Storie assurde - ha dichiarato - che accadono perché in fase di programmazione di questi interventi non si tiene conto del parere dei rappresentanti di categoria che non sono degli sprovveduti.

La nostra funzione - continua - è sicuramente difendere i diritti delle aziende rappresentate ma lo scopo principale è quello di collaborare con le amministrazioni al fine di evitare inutili e costosi contenziosi. Principi sanciti dalla Costituzione, come la discriminazione e libertà di impresa non possono essere violati con così tanta superficialità".