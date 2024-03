Maestro senza età: festa al Savoia per i cento anni di Marcello James

Giovedì 28 marzo alle ore 13 il Reale Yacht Club Canottieri Savoia celebra i 100 anni di Marcello James, storico allenatore di canottaggio, “padre” di intere generazioni di atleti e tecnici, tra i primi ad applicare studi scientifici nello sport remiero, rivoluzionando il modo di concepirlo e dando all’allenatore un ruolo di grande centralità.

Il “Signor Marcello”, così ancora oggi lo chiamano affettuosamente i tanti allievi da lui allenati e portati al successo, raggiunge infatti il traguardo del secolo di vita, che trascorrerà nei saloni del Circolo Savoia (Banchina Santa Lucia).

«Intere generazioni di canottieri, ma anche di allievi della Nunziatella come me, lo hanno avuto come professore di educazione fisica e allenatore», le parole del presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta. «Di Marcello ci hanno sempre colpito l’entusiasmo, la capacità di motivare i giovani, gli insegnamenti sportivi e di vita. Gli dobbiamo tanto».