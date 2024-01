De Laurentiis a Castellammare, colloquio top secret con il Prefetto

Visita top secret del presidente del Presidente Aurelio De Laurentiis al comune di Castellammare. Giovedi pomeriggio il patron del Napoli è stato accolto dal capo della commissione straordinaria, il Prefetto Raffaele Cannizzaro. Un colloquio a porte chiuse dal quale non sono trapelate indiscrezioni. Massimo riserbo anche dall'entourage comunale che ha salutato e scattato selfie con il presidente dei Campioni d'Italia.

Dopo l'incontro con il Prefetto Cannizzaro, De Laurentiis si è fermato a chiacchierare anche con l'Ambasciatore dello sport della Città di Castellammare di Stabia , il nove volte campione del mondo di canottaggio Francesco Esposito. Una visita lampo per definire probabilmente investimenti in impianti sportivi, di cui la città è fortemente carente, prevedendo magari l'appoggio per le squadre minori legate al Napoli Calcio.