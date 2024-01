Caivano, 450mila euro per il restauro della storica Torre dell’Orologio

Semaforo vede per i lavori di messa in sicurezza e restauro della storica Torre dell’Orologio di Caivano, in piazza Cesare Battisti, a pochi passi dal Castello medioevale. L’intervento, per un importo di circa 450mila euro, è stato affidato alla società veneta Arte e Restauro di Rubano (Padova), che ha già messo in sicurezza l’area interessata. I lavori, che decolleranno agli inizi di febbraio, termineranno entro la fine di giugno.

La consegna dei lavori alla ditta è stata formalizzata dal responsabile del settore dei Lavori Pubblici, Giuseppe Schiattarella, alla presenza della Commissione Straordinaria, che amministra il Comune di Caivano dopo lo scioglimento, composta dal prefetto Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra (viceprefetto) e dal dirigente Maurizio Alicandro.

Dunque, a seguito dei doverosi adempimenti e controlli, parte il primo progetto finanziato con i fondi del Pnrr che ridarà così lustro ad uno dei monumenti più importanti del centro storico cittadino.

Da annotare che la Commissione Straordinaria ha sostenuto l’urgenza dei lavori di recupero della Torre dell’Orologio per "porre fine al progressivo deterioramento dell’antica costruzione e per restituire alla comunità di Caivano un bene di elevatissimo pregio artistico e storico, con l’obiettivo di realizzare durante la gestione commissariale, con il massimo impegno, non solo le attività volte al ripristino della legalità e del rispetto delle regole, ma anche ogni necessaria iniziativa volta alla riqualificazione urbana e alla rinascita della città ad nuova dimensione di bellezza e di vitalità".