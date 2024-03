Lavori a Sant'Agata de' Goti, cambiano i percorsi dei bus Air Campania

Nuovi percorsi per le linee Air Campania a partire da domani mattina a Sant’Agata de’ Goti. A causa dei lavori per la manutenzione straordinaria della rete fognaria programmati da Palazzo San Francesco, e del conseguente senso unico alternato istituito in viale Vittorio Emanuele III, l'Azienda Regionale per i Trasporti ha infatti comunicato che «dal 4 marzo 2024 e fino al ripristino della regolare viabilità, le corse in transito nel comune di Sant’Agata de’ Goti effettueranno percorsi alternativi».

Non potendo transitare lungo viale Vittorio Emanuele III, i bus in arrivo da Moiano devieranno alla rotonda di via Caudina (quella all’altezza dell’ex deposito bus dove oggi sono in corso i lavori di riqualificazione) per proseguire poi per via Sant’Antonio Abate e via Santisi (la strada del cimitero comunale) raggiungendo così il terminal.

Allo stesso modo le corse in partenza per Moiano saranno instradate lungo lo stesso percorso e dunque deviando a sinistra su via Santisi.

Per le corse in arrivo da Caserta e Valle di Maddaloni invece i bus giunti all’incrocio con viale Vittorio Emanuele III proseguiranno per viale dei Caduti per poi svoltare a sinistra verso il terminal. Stesso percorso a ritroso per i bus in partenza dal terminal e diretti a Caserta e Valle di Maddaloni.