Paternopoli, bus Air incenerito dalla fiamme

A fuoco un bus dell'Air Campania a Paternopoli nel primo pomeriggio del 9 aprile.

L’incendio, domato dai Vigili del Fuoco, è attribuibile - secondo quanto riferiscono i carabinieri - verosimilmente a un corto circuito. Le fiamme sono divampate quando il mezzo era in fase di parcheggio al capolinea, questo ha consentito ai passeggeri a bordo del bus di potersi mettere subito in salvo. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella.

Il bus dell'Air, nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco, è stato letteralmente divorato dalle fiamme che in poco tempo si sono propagate.

Progressivamente, proprio negli ultimi mesi, l'Air Campania sta comunque sostituendo i mezzi più vetusti mettendo in funzione bus più moderni e con minore impatto ambientale.