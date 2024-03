Nuoto, pieno di medaglie per i giovanissimi atleti di Telese Terme

Un bottino di ben 27 medaglie quello ottenuto dai giovanissimi nuotatori della piscina "Seneta" di Telese Terme ai campionati regionali “CSEN” organizzati presso il centro sportivo “Gymnasium” di Scafati, in provincia di Salerno.

Vittorie e piazzamenti che hanno permesso alla società telesina di piazzarsi seconda nella classifica delle squadre in gara. Ma quella di Scafati è solo l’ultima affermazione degli atleti telesini che in questi mesi hanno preso parte a diverse gare del circuito nazionale della Federazione italiana Nuoto ottenendo piazzamenti di assoluto rilievo.

«E’ questo il giusto premio per il lavoro e l’impegno dimostrato negli anni dal nostro team - ha commentato il presidente di Seneta Claudio Di Cerbo - unitamente ai tecnici Vincenzo Mascia e Jessica Cutillo, all’interno come all’esterno delle vasche per uno sport che travalica la pura e semplice passione agonistica o amatoriale che sia».