Napoli, i premi Federnuoto Campania agli atleti del Caravaggio Sport Village

Il presidente della Federnuoto campana Paolo Trapanese ha incontrato i dirigenti, i tecnici e gli atleti del Caravaggio Sporting Village nel corso di una visita agli impianti natatori della struttura in cui è stata festeggiata la conquista della medaglia d’argento sui 200 farfalla agli Assoluti di Riccione di Roberta Piano del Balzo, atleta di punta della società. Trapanese si è intrattenuto a lungo con i nuotatori, con il loro tecnico Alessio Sigillo, con le sorelle Rosanna e Valentina Vigorito, titolari del club, e con il presidente Francesco Palmieri e ha consegnato una serie di premi a testimonianza dei risultati raggiunti.

Trapanese ha ringraziato i ragazzi per i sacrifici che fanno per esercitare la pratica sportiva conciliandola con gli studi. «Quello che fate per lo sport – ha detto – ripaga i vostri sforzi con gli ottimi risultati che riuscite a raggiungere sul piano agonistico, ma soprattutto è importante ai fini formativi.

Impegnarvi e gareggiare nel nuoto vi rende persone più mature e consapevoli e vi apre orizzonti di un futuro radioso».

Rosanna Vigorito ha ringraziato il presidente Trapanese e ha confermato la volontà della sua famiglia e di tutto il gruppo dirigente del Caravaggio di proseguire nell’opera di formazione e di preparazione delle giovani leve del nuoto per continuare a dare un contributo fattivo alla tradizione natatoria napoletana, anche con il raggiungimento di importanti risultati sul piano agonistico.

La vice campionessa italiana dei 200 farfalla Roberta Piano del Balzo ha confermato la volontà di proseguire sulla strada intrapresa, incrementando gli sforzi per migliorare ancora i suoi risultati, a partire dalla prossima gara, il Settecolli, che la vedrà impegnata dal 21 al 23 giugno nello Stadio del Nuoto a Roma. Il suo allenatore Alessio Sigillo ha ricordato infine che dietro alla Piano del Balzo stanno crescendo numerosi altri atleti i quali presto si potranno a loro volta affacciare alla ribalta natatoria nazionale, seguendo l’esempio della vice campionessa italiana dei 200 farfalla.