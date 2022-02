«Prenditi cura di me», arriva il reality per il benessere: selezioni il 12 febbraio a Napoli

Sabato 12 febbraio sono in programma le selezioni per il programma “Prenditi cura di me”, format televisivo dedicato al benessere di corpo e mente, che sarà trasmesso su Ottochannel Tv 696 e registrato nel Villaggio dello Sport del Caravaggio Sporting Village di Napoli in via Terracina 382. Per candidarsi è possibile inviare una email all’indirizzo prenditicuradime@ottoproduction.it

Obiettivo del programma è imparare a prendersi cura di sé attraverso un percorso con i migliori professionisti del settore. Un team di coach, infatti, seguirà i concorrenti nel loro percorso di rinascita, all’insegna del benessere psicofisico. In tv si potrà assistere a una rivoluzione fisica e interiore dei partecipanti. Il Caravaggio Sporting Village sarà la location di un percorso televisivo ideato dallo psicoterapeuta Massimiliano Gaudino, che da tempo affianca alla sua attività quella di scrittore. Assia Venturelli, nutrizionista, seguirà il percorso di dimagrimento e di rieducazione alimentare dei concorrenti mentre Francesco Pappadia rimetterà in forma gli sfidanti. A fare gli onori di casa Rosanna e Valentina Vigorito. Il programma “Prenditi cura di me” sarà presentato da Simonetta Ieppariello.