Al via i campionati nazionali di nuoto UnipolSai: 11 società campane in lotta per un posto tra i grandi

Al via dal 5 marzo a Riccione i campionati nazionali assoluti di nuoto in vasca lunga UnipolSai che vedranno 732 atleti in rappresentanza di 180 società. I campioni nuoteranno per conquistare i pass olimpici rimanenti per Parigi 2024 completando la squadra necessaria per presentarsi alla rassegna olimpica. Negli ultimi anni, Napoli si è sempre dimostrata un enorme fucina di talenti del settore che sono riusciti a raggiungere anche altissimi risultati sul fronte nazionale ed internazionale. L'esempio più eclatante è sicuramente la vittoria di Mario Sanzullo alla Capri - Napoli dello scorso anno e le tante medaglie vinte in ambito nazionale ed internazionale nel corso della sua carriera.

Anche con i campionati italiani UnipolSai Napoli e la Campania continuano a dimostrare di voler puntare tantissimo sulle nuove generazioni e su tantissimi talenti che si allenano nelle strutture del territorio. Le società campane che gareggeranno ai campionati nazionali di Riccione sono ben 11, un vero e proprio record per Napoli e province.

Tra le società e i gruppi sportivi nostrani che parteciperanno ci sono: C.S.Portici, Campania Sport, Check-up Rari Nantes Salerno, Circolo Canottieri Napoli, CUS Salerno, Fiamme Oro, Il Gabbiano Napoli, Napoli Nuoto, Olimpia Sport Village, Olimpic Nuoto Napoli e Time Limit.

L'obiettivo è sicuramente quello di creare una nuova generazioni di grandi campioni in Campania capaci di mettere in evidenza la grande professionalità di un settore che, a Napoli, è sempre stato molto tenuto in considerazione.