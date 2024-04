Salerno, arriva il cardinale Bassetti che parlerà del Concilio Vaticano II come Concilio del futuro

Si terrà lunedì 22 aprile, alle 17, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, l’interessante incontro dal titolo: “Concilio Vaticano II: Il Concilio del Futuro”, promosso dalle Presidenze Diocesane del M.E.I.C., FUCI ed AC. Al meeting parteciperà il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo Emerito di Perugia-Città della Pieve e già Presidente della Conferenza Episcopale italiana che interverrà sull’argomento con la sua relazione, dopo i saluti dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi e dei Presidenti Diocesani del M.E.I.C., FUCI ed AC, rispettivamente Rocco Pacileo, Francesco Di Palma e Maria Vittoria Lanzara. A conclusione degli interventi, è previsto un dibattito sul tema.

«Sono passati 60 anni dall'evento conciliare e forse oggi siamo divenuti maggiormente consapevoli di due aspetti: la portata epocale, per la Chiesa ma non solo, di quel Concilio e, dall'altra, del fatto che i suoi contenuti e le sue linee prospettiche contengono una potenzialità ancora da scoprire e realizzare pienamente- ha osservato Monsignor Andrea Bellandi - Per questo risulta assai significativo il titolo della relazione che il Cardinale Bassetti».

Monsignor Bellandi osserva che «il volto della Chiesa in uscita - come la chiama Papa Francesco - dovrà continuare a misurarsi con quanto il Concilio Vaticano II ha saputo profeticamente e con coraggio indicare».