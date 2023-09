Maltempo, l'osteria dona il pranzo a chi vendemmia

Cibo da asporto gratutito per chi sarà impegnato, lunedì e martedì, nel difficile compito di vendemmiare salvando il salvabile. Dopo la spaventosa grandinata di sabato mattina che ha distrutto gran parte dei vigneti della zona di Ponte, Torrecuso, Paupisi e Casalduni, scatta la solidarietà concreta, quella che non si ferma alle faccine addolorate sui social e fa davvero la differenza.

L’Osteria Frangiosa di Ponte scende in campo per offrire, letteralmente, "comfort food" agli operatori colpiti dal maltempo: «L'evento climatico che ha colpito il nostro territorio ha distrutto un anno di duro lavoro, sogni e progetti di intere aziende e famiglie - afferma Gianni Frangiosa, titolare dell’osteria, i cui vigneti ed oliveti non sono stati risparmiati dalla grandine.

Vorremmo dimostrare a tutte queste persone la nostra vicinanza contribuendo nel modo a noi più facile. Vi siamo vicini e lo facciamo nelle giornate di lunedì e martedì offrendo il pranzo d'asporto alle aziende che vendemmieranno per salvare il salvabile. Mettiamo a disposizione - conclude - placche di pizza o primi piatti e secondi». C'è però bisogno di prenotare affinché la società possa gestire al meglio le quantità telefonando ai numeri 0824874054 o 3471872046.