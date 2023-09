«I giochi di una volta» ritornano a Casalduni domenica 10 settembre dalle 15.30 in località «città giardino». Con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Pro loco e le associazioni locali, il gruppo folk «Fontanavecchia» propone molti dei giochi che un tempo allietavano grandi e piccini dei territori interni: torneo pallastrella mista, la corsa nei sacchi, braccio di ferro, «mazz' e piuz'», «strumbl'», la morra e l'anguria. Il progetto è stato fortemente voluto dal gruppo folk per riavvicinare i giovani alle tradizioni che sempre più si stanno perdendo nella società moderna e per far rivivere ai più nostalgici i momenti che hanno segnato la loro gioventù.

Si riscopriranno, infatti, le attività di nonni e genitori prima dell'avvento di telefonini e tablet. Tra i numerosi passatempi che si potranno sperimentare, precedenti alle invenzioni digitali, ci saranno giochi che non si praticano più. «L'idea di trascorrere una giornata speciale all'insegna delle nostre tradizioni ha spiegato Roberto Melillo, responsabile del gruppo " Fontanavecchia" e segretario della Pro loco - divertendosi con i giochi di una volta è opera dei ragazzi del nostro gruppo.

Una compagine che porta avanti con orgoglio usi e costumi di Casalduni in giro per l'Italia e per l'Europa partecipando ai festival internazionali del folklore. Nel nostro spettacolo c'è proprio la parte dedicata ai giochi di una volta che si faceva durante la festa sull'aia dopo una giornata faticosa di lavoro. Il nostro obbiettivo è avvicinare altri ragazzi alle nostre tradizioni. In particolare il torneo di pallastrella mista è un altro gioco storico del nostro paese che risale al 1300 e in pratica consiste nel lancio di una palla di ferro dal peso di 3 chili lungo un percorso stabilito in salita fatto anche di curve. La coppia che impiega meno tiri per arrivare al traguardo vince un prosciutto e del vino locale».

Il programma prevede l'inizio dei giochi alle 15.30 con il torneo di pallastrella mista a coppia. Alle 20.30 il torneo a squadre «I giochi di una volta». Il progetto si inserisce nel più ampio programma orientato ad una valorizzazione del territorio casaldunese in tutte le sue forme. «Mossi dalla consapevolezza che il gioco aiuta a crescere ed è a tutti gli effetti uno strumento educativo ha concluso Melillo - proponiamo il nostro evento, a metà strada tra il recupero e la riscoperta di un pezzo di tradizione e il coinvolgimento della popolazione, giovanile e non, nella riflessione sull'importanza del gioco».

Perché incentivare i giochi di una volta? Il gioco permette di avvicinare i bimbi alla realtà, aiuta a costruire nuove dimensioni e mondi e sviluppa la fantasia migliorando lo stile e la percezione bella della vita. I giochi tradizionali rendono i bimbi più abili e intelligenti, e permettono loro di imparare a gestire i rapporti interpersonali con gli amici, con le insegnanti e con gli adulti in genere, aiutandoli a gestire al meglio le emozioni e le problematiche della vita sociale moderna, preparandoli a un futuro molto più flessibile e dinamico.