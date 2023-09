Sant'Agata de' Goti e Durazzano, a scuola in anticipo: via alle lezioni il 12 settembre

A Sant'Agata de' Goti e Durazzano alunni in classe già il 12 settembre. Inizierà infatti un giorno prima il nuovo anno scolastico per i bambini dell'istituto comprensivo n.2 di Sant'Agata de' Goti. Questo quanto comunicato dalla scuola santagatese con un avviso pubblicato in giornata sul proprio sito internet.

Una decisione, quella presa dagli uffici di viale Vittorio Emanuele III e legata ad esigenze di calendario, che interesserà non solo i bambini delle classi delle elementari della sede centrale, ma anche gli alunni della scuola dell'Infanzia e della Primaria della frazione di Faggiano, e quelli della scuola dell'Infanzia e Primaria di Durazzano che dipendono dalla stessa dirigenza dell'istituto comprensivo n.2.