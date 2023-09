La Valle Caudina in processione per la Madonna della Libera

L’attesa è finita e domani la Madonna Nera lascerà il suo santuario per attraversare le strade di Moiano. Sarà ancora una volta un momento di fede profonda per un culto fortemente radicato in tutta la Valle Caudina. Una processione lunga un giorno con la prima messa della giornata in programma già alle 6 del mattino. A celebrarla, nella chiesa di San Pietro Apostolo, sarà il vescovo della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti monsignor Giuseppe Mazzafaro.

Poi alle 9.30 la statua della Madonna della Libera sarà portata sul sagrato della chiesa, lì dove verrà celebrata la seconda messa di giornata presieduta, questa, da monsignor Mario Paciello, già vescovo di Cerreto dal 1991 al 1997.

Terminata questa seconda celebrazione, la Madonna Nera verrà portata in corteo per una processione che terminerà solo alle 20.00 quando la statua, percorse le strade di Moiano, rientrerà in chiesa per la consacrazione dei fedeli alla Madonna.