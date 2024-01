Jurgen Klopp perde la fede, un cameraman la ritrova: «Da oggi può riprendermi quando vuole»

Livepool-Newcastle di ieri sera ha aperto il 2024 della Premier League con una vittoria da parte dei Reds per 4-2. Ad aver fatto discutere non è sstata solo la partita in sé, ma ciò che è successo immediatamente dopo il fischio finale. Mentre Jurgen Klopp stava salutando il pubblico di Anfield che lo acclamaca, si è accorto di non avere più la fede al dito, scivolata dall'anulare e si è messo a cercarla durante tutto il terreno di gioco. In suo soccorso è arrivato anche uno stewart che, però, non è riuscito nel suo intento.

A salvare il tecnico tedesco, però, ci ha pensato un cameraman di Sky Sports che ha subito indicato a Klopp dove si trovasse l'anello. Così l'allenatore dei Reds l'ha raccolto e lo ha baciato due volte davanti le telecamere. Successivamente, Jurgen ha parlato dell'accaduto proprio ai microfoni dell'emittente televisiva dell'accaduto: «L'avevo già persa una volta in mare e c'era stato bisogno di un sub professionista. Sono felice. È successo nell'esultanza finale, poi per fortuna l'ho ritrovata, mi sarà successo perché a ogni partita del Liverpool perdo uno o due chili e la fede mi è scivolata dal dito». Klopp ha anche concluso con una battuta sul cameraman che lo segue sempre nel saluto ai tifosi: «Mi ha infastidito parecchie volte in questa stagione, ma da oggi potrà riprendermi liberamente perché è stato davvero importante».