Chiara Ferragni senza fede: nell'ultima foto scompare l'anello dalla sua mano. La rottura con Fedez è definitiva?

Le voci di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez continuano a tenere banco con titoloni, rumor e approfondimenti ad hoc. Nei giorni scorsi l'imprenditrice digitale e il rapper sono riapparsi insieme sui social smentendo i rumor che volevano la coppia già "separata", ma la notizia in merito a una frattura interna ai Ferragnez non ha smesso di circolare. Anzi. Questa volta a scatenare nuovamente il gossip su una presunta crisi tra i due è stata una foto che Chiara Ferragni ha pubblicato nelle sue Instagram stories. L'imprenditrice ha scattato una foto alla sua mano dove è ben evidente che manca la fede all'anulare.

Chiara Ferragni e Fedez

Che la coppia tenga un profilo così basso ha suscitato in poco tempo più di qualche dubbio.

Nonostante Chiara Ferragni e Fedez sembravano aver trovato un equilibrio, in realtà, in pochi giorni la situazione sembra essersi completamente ribaltata e c'è chi teme una rottura imminente. Il motivo è legato soprattutto alla foto che Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram: la sua mano illuminata dalla luce senza anello. «Choose the magic». Sono queste le parole che Chiara ha scritto a corredo della foto.

L'imprenditrice digitale ha anche cambiato l'immagine del suo profilo Instagram: da un quadretto familiare è passata a una foto solo con i figli. Il viaggio a Miami del rapper ed ora, la mano di Chiara senza fede, sarebbero solo gli ultimi dei tanti segnali di crisi inviati dalla coppia dopo il pandoro-gate.