Serie A, spunta la clausola anti-Superlega: c'è il rischio di esclusione dal campionato

Non si fermano i tentativi della Serie A di scoraggiare i club a prendere parte alla Superlega. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, una settimana fa si è tenuto il Consiglio Federale della Figc in cui è stato varato il nuovo sistema per le Licenze Nazionali 2024/2025. Dal documento emerge la data entro la quale i club dovranno presentare la domanda per iscriversi al campionato in vista della prossima stagione. Insieme a questa, però, dovrà essere inserito anche l'impegno di non prendere parte a competizioni diverse da quelle organizzate da Fifa, Uefa e Figc.

Una vera e propria clausola anti-Superlega, che è tornata a far parlare di sé nelle ultime settimane a causa della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Questa ha messo la parola fine al monopolio della Uefa e della Fifa sull'organizzazione di competizioni sportive con tanti club e federazioni che si sono schierate al loro fianco. Una di queste è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha deciso di prendere la situazione in mano.

Il provvedimento

Infine, il documento conclude: «L'inosservanza del termine perentorio del 4 giugno 2024, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I), II), III), V) e VI) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2024/2025».