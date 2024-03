La moglie perde l'anello di diamanti al supermercato e lui mette l'appello su Fb. Una donna glielo restituisce. «Per sempre grati»

Non aveva molte speranze di ritrovare l'anello perduto dalla moglie fuori da un supermercato di Corso Trieste a Roma. Eppure, forse preso dalla disperazione, ha messo l'altro giorno, mercoledì 28 febbraio, un appello su Facebook. Ha sperato nella fortuna e nell'onestà della persona che poteva aver trovato il prezioso gioiello, prezioso sia dal punto di vista affettivo che monetario, visto il costo superiore ai 6 mila euro. Invece è stato ripagato. Ecco come è andata la storia a lieto fine riportata dal Corriere.it

Il post appello su Faceboook

«Buongiorno, mia moglie ieri verso le 19 fuori il Conad su Corso Trieste nei pressi di piazza Annibaliano ha perso una veretta di diamanti Damiani».

Ha esordito un post pubblicato mercoledì sera sul gruppo Facebook «Quartiere Trieste Salario - II Municipio» da un residente di nome Danilo. «Immaginerete che al di là del puro valore economico ha un profondo valore affettivo – si legge ancora –. Se qualcuno l’avesse trovata può contattarmi, ne saremo grati e riconoscenti (nessuna menzione esplicita di un'eventuale ricompensa in denaro, ndr)». Nessuna offerta di ricompensa. In poco tempo una trentina di persone si limita a digitare faccette dispiaciute, abbraccio-cuore-sigh-dita-gialle-incrociate-speriamo-bene. “Mi auguro per voi di ritrovarla ma non sono tempi… io ho perso un braccialetto di tiffany con l’incisione ma nulla ahimè”, scrive Barbara M., donna di poca fedina.

L'attesa è durata poche ore

L'attesa è durata poche ore. Verso la mezzanotte è arrivata la risposta tanto attesa. «Le ho scritto in privato». Firmata Linda. Ed è stata la risposta che forse, il signor Danilo, non si aspettava. A comunicarlo, alle 20.45 di giovedì, lo stesso Danilo: «È stato bello scoprire che ci sono ancora persone oneste, il più sentito ringraziamento va alla persona che oggi ha riconsegnato l’anello ritrovato a mia moglie. Le saremo sempre grati». Pronta la risposta della diretta interessata: «È stato un piacere».