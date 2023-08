Elegante ed ecologica, il centro storico di Sant'Agata de' Goti si prepara per la prima "cena in bianco"

Sarà piazza Umberto I, tra le più belle del centro storico, ad ospitare il 9 settembre la prima "cena in bianco" di Sant'Agata de' Goti. Un'iniziativa nata per promuovere uno dei borghi più belli d'Italia con un evento sempre più di tendenza in questi anni, ed è in questa ottica che vanno letti il patrocinio e la collaborazione dell'amministrazione comunale di Sant'Agata de' Goti.

Organizzatori dell'evento sono due associazioni, "Vivisantagata" e "A&L Events", con la seconda che proprio in questa occasione celebrerà i dieci anni dalla sua nascita.

Atmosfere suggestive, dress code obbligatorio con tutti vestiti in bianco, spettacoli e dj set. E per il tavolo più bello, perché ognuno sarà invitato ad addobbare il proprio tavolo, ci saranno anche dei premi. Attenzione, infine, per l'ambiente: saranno vietati plastica e materiali "usa e getta".