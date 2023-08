Concorso al Comune, rese note data e modalità della prova pre-selettiva

Si terrà lunedì 4 settembre alle ore 9.30 la prova pre-selettiva per il bando di concorso con il quale il Comune di Sant'Agata de' Goti assumerà due nuovi profili di Istruttore amministrativo (categoria "C" part time). Con un proprio avviso Palazzo San Francesco ha reso noto, oltre alla data, anche le modalità della prova pre-selettiva che i candidati dovranno sostenere da remoto seguendo tutte le indicazioni presenti nelle "Istruzioni e raccomandazioni" pubblicate sul sito del Comune di Sant'Agata de' Goti.

I test a risposta multipla verteranno su Diritto Amministrativo degli Enti locali, Disciplina dei contratti pubblici e Disciplina del Pubblico Impiego.

Ogni candidato avrà 30 minuti di tempo per rispondere ai 30 quesiti previsti.

Ogni candidato, inoltre, per poter prendere parte alla prova, dovrà effettuare un test di prova per verificare i requisti di sistema ed operativi richiesti per poter affrontare i test in modalità remota.