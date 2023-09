Il saluto del vescovo Mazzafaro ai bimbi per l’inizio del nuovo anno scolastico

«Carissimi, sta per iniziare un nuovo anno scolastico. Alcuni di voi ritroveranno i compagni dello scorso anno, gli stessi insegnanti, la stessa scuola; per altri ci saranno nuovi incontri. Mi rivolgo a tutti voi con affetto per augurarvi di vivere la scuola, la vostra scuola, con gli occhi colmi di sogni e di gioia».

Inizia così la lettera che il vescovo della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti Giuseppe Mazzafaro dedica ai bambini e alle bambine della scuola primaria che si apprestano a cominciare il nuovo anno scolastico.

Ai ragazzi Mazzafaro parla di sogni e di gioia. «Vi auguro di sognare un mondo più giusto - scrive loro il vescovo -, dove la pace ha cancellato per sempre le guerre, dove non ci sono più famiglie e bambini costretti a lasciare le loro case perché non hanno cibo, dovendo spesso attraversare il mare su dei barconi, dove non sì giudica una persona per il colore della sua pelle o per come si veste o per la sua religione, dove le persone anziane sono amate e accudite con affetto, dove ci si prende cura della natura e degli animali».

«Se metterete gioia nelle cose che farete, nelle vostre scoperte, nelle vostre amicizie, tutti insieme, bambini, giovani e adulti - aggiunge -, costruiremo un mondo veramente bello».

E quindi il messaggio finale: «Con l’augurio di essere sempre portatori di sogni e di gioia saluto voi, le vostre famiglie e tutta la comunità scolastica, augurandovi un bellissimo, meraviglioso anno scolastico».