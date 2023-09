Cade un albero, pericolo lungo la strada per contrada San Giorgio

Problemi lungo la strada che collega il centro Durazzano con la contrada di San Giorgio. Un albero caduto sulla carreggiata ha occupato gran parte della sede stradale rendendone di fatto pericolosa la percorrenza.

A segnale la problematica è stato lo stesso Comune di Durazzano che si è subito attivato per la messa in sicurezza dell'arteria. Così come era accaduto già lo scorso mese di giugno quando l'amministrazione comunale aveva provveduto alla pulizia ed alla riapertura al traffico via Nicola Mazzola, resa impraticabile da uno smottamento che aveva riversato sull'asfalto fango e vegetazione.