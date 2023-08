Completamento Fondovalle Isclero, al via la fase di verifica del progetto esecutivo

Al via domani presso gli uffici della Provincia di Benevento la fase di "verifica" del progetto esecutivo per il completamento del tratto della Fondovalle Isclero ricadente nel territorio di Sant'Agata de' Goti. Un nuovo passo in avanti lungo l'iter burocratico che dovrà portare all'avvio del cantiere per la realizzazione dell'ultimo tratto, di soli 2,5 chilometri, dell'importante arteria 36 anni dopo la posa della prima pietra.

A dare la notizia dell'avvio della fase di verifica è stato il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera. «Ho chiesto di avviare quanto prima, già in questi giorni di agosto, la fase di verifica del progetto esecutivo presentato dalla ditta aggiudicataria - ha spiegato il parlamentare sannita - e per domani è stata fissata la prima riunione tra i tecnici della Provincia, i progettisti della ditta aggiudicataria e la società incaricata della verifica del progetto».

Matera ha voluto quindi ringraziare la struttura della Provincia di Benevento ed il presidente Nino Lombardi sottolineando che una volta completata la fase di verifica si passerà alla immediata validazione del progetto e quindi all’avvio ai lavori.