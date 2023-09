It-Alert, Mastella: «Martedì primo test a Benevento»

Martedì alle ore 12 i cittadini di Benevento, al pari di tutti i residenti in Campania, riceveranno sui propri telefoni cellulari un messaggio con un suono differente da quello abituale. Si tratta della sperimentazione del sistema di allarme pubblico nazionale denominato IT-alert e promosso dal Dipartimento nazionale della protezione civile. Il messaggio è solo un test.

A comunicarlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che spiega: «I cittadini dovranno esclusivamente prendere visione del messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima. Non sarà quindi necessario registrarsi e il proprio numero rimarrà sconosciuto. Non ci sono implicazioni sulla privacy perché non viene acquisito alcun dato personale». Il sistema IT-alert, una volta entrato a regime, permetterà ai cittadini di essere informati nelle aree interessate da gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.